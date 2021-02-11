Pembe Pilav nasıl yapılır? Pembe pilav tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Pilavın en lezzetli türünden biri olan pembe pilav malzemeleri ve yapılışı haberimizde...

PEMBE PİLAV MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı pancar suyu

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

2-3 ekmek kırıntısı

1 yemek kaşığı tereyağı

5-6 dal maydanoz

PEMBE PİLAV YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın ve eritin. Yıkayıp, süzdüğünüz pirinçleri ve tuzu tencereye ilave edin ve kavurun. Ardından tavuk suyu, pancar suyu ve karabiberi ilave edin kapağını kapatın. Pilav suyunu çektiğinde kapağı açın bir tur karıştırın ve mutfak havlusu yerleştirip demlenmeye bırakın. Ayrı bir tavada tereyağını eritin, pankoyu (ekmek kırıntılarını) içine ilave edip renk alıncaya kadar kavurun, ardından kıyılmış maydanozla karıştırın ve pilavın üzerinde servis edin.