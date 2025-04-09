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        Haberler Gündem Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada ele geçirilen yaşam malzemelerinin kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:48 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:48
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, tespit edilen mağaraya ilişkin görüntüler de yer aldı.

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