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Pendik'te cam fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Pendik'teki bir cam fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler söndürüldü

Pendik'te cam fabrikasında yangın
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AA

Pendik'te cam fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde cam üretimi yapılan 10 bin metrekarelik alanda bulunan üç katlı iş yerinin çatı kısmında, kağıtların depolandığı 3 bin metrekarelik alanda yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak Kaynarca Caddesi'ni çift yönlü trafiğe kapattı.

İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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