Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Pendik'te devrilen otomobil alev alev yandı: 4 yaralı

İstanbul Pendik'te bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobilde yangın çıktı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Pendik'te devrilen otomobil alev alev yandı: 4 yaralı
AA

Pendik'te devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Umut Ç. idaresindeki otomobil, D-100 Karayolu Esenyalı sapağında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi ve yanmaya başladı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocaeli'de durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika: Tekirdağ'da dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı! - Haberler
GÜNDEM Hafif ticari araç dereye yuvarlandı! 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
GÜNDEM LPG yüklü tanker devrildi! 1 yaralı
Antalya'da muz yüklü kamyonda korkutan patlama! Çevrede hasar oluştu
GÜNDEM Muz yüklü kamyonda korkutan patlama!
Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 2 gözaltı
GÜNDEM Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 2 gözaltı
AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA: AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
GÜNDEM AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi!
2023 İmam, vaiz ve müezzin maaşları! İmam, din görevlisi maaşı ne kadar ve kaç TL? İmam maaşları ne kadar oldu?
GÜNDEM 2023 İmam, vaiz ve müezzin maaşları!
2023 GÜNCEL MTV ÖDEME TARİHLERİ! Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksiti ne zaman, ne kadar, kaç TL, kaç taksitte ödenecek?
GÜNDEM 2023 MTV ödeme tarihleri!
Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi gün yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaş farkı ayın kaçında hesaba yatacak?
GÜNDEM Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak?
EYT MAAŞ HESAPLAMA EKRANI | Bugün emekli olsam ne kadar, kaç TL maaş alırım? Bağ-Kur ve SSK 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplama
GÜNDEM EYT emekli maaşı hesaplama tablosu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.