Pendik'te doğalgaz borusu patladı

Pendik'te patlayan doğalgaz borusu yangına yol açtı
İstanbul Pendik'te bir binanın giriş katında bulunan doğalgaz borusu patladı. Çıkan yangın nedeniyle binadaki vatandaşlar kısa sürede tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Pendik’te 3 katlı binanın girişindeki doğalgaz borusunun patlaması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ahmet Yesevi Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'nde 3 katlı binanın girişindeki doğalgaz borusunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
AA'nın haberine göre; patlama nedeniyle yangın çıkan binada yaşayan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, sağlık ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi.
ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Doğalgaz kutusundaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, doğalgaz ekipleri de binanın gaz akışını durdurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin emniyet ekipleri çalışma başlattı.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.