        Pendikspor: 1 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Pendikspor: 1 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini beş maça çıkardı. Thuram (kk) ve Mustafa Fettahoğlu'nun golleriyle maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Erzurumspor FK, puanını 42'ye çıkardı. Pendikspor ise haftayı 38 puanla tamamladı.

        Giriş: 24.01.2026 - 21:05 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:05
        Erzurumspor FK seriye bağladı!
        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44'te Thuram (kk) ve 85. dakikada Mustafa Fettahoğlu atarken, İstanbul temsilcisinin tek golünü ise 23. dakikada Berkay Sülüngöz kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini alan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Erzurumspor FK, puanını 42'ye yükseltti. Pendikspor ise 38 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Sivasspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, Sarıyer'i ağırlayacak.

