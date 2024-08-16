Pendikspor: 1 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, Pendikspor deplasmanında Ryan Mendes'in iki golüyle kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kocaelispor 2-1'lik skorla kazandı.
Ryan Mendes, 37. dakikada Kocaelispor'u öne geçirdi. 1-0 biten ilk yarının ardından Emeka Eze, 66. dakikada skora dengeyi getirdi.
Ryan Mendes, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Kocaelispor'a galibiyeti getirdi.
Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte lige 2'de 2 yaparak başladı ve puanını 6'ya yükseltti. Pendikspor ise ilk puan kaybını yaşadı ve 3 puanda kaldı.
Kocaelispor, gelecek hafta Erzurumspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise Adanaspor deplasmanına gidecek.