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        Haberler Dünya Pentagon, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri kapasitesini artıracağını duyurdu | Dış Haberler

        Pentagon, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri kapasitesini artıracağını duyurdu

        Pentagon, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını artıracağını bildirdi. Pentagon Sözcüsü Parnell, İran ile gerilim sürerken Orta Doğu'da "istikrarı desteklemek, saldırgan davranışları önlemek ve serbest ticaret akışını korumak" için harekete geçtiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:00
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        ABD Orta Doğu'daki askeri kapasitesini artıracak
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        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran ile gerilim sürerken Orta Doğu'ya ilave askeri varlıklar konuşlandırılacağını bildirdi.

        Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Orta Doğu'da "istikrarı desteklemek, saldırgan davranışları önlemek ve serbest ticaret akışını korumak" için harekete geçtiklerini açıkladı.

        Parnell, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri kapasitesinin artırılacağını belirtti.

        Bölgeye ilave savaş uçakları konuşlandırılacağını bildiren Parnell, bu sayede ABD'nin hava savunma kapasitesinin artacağını ifade etti.

        Parnell, Bakan Hegseth'in, "İran'ın bölgedeki ABD çıkarlarını tehdit etmesi halinde harekete geçeceklerini" belirttiğini aktardı.

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        TRUMP'IN İRAN'A MÜZAKERE ÇAĞRISI VE TEHDİTLERİ

        ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hem tehdit hem de müzakere çağrısında bulunan mektup yazdığını duyurmuştu.

        Hamaney de ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

        Mektup günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a teslim edilmiş ve İran da 27 Mart'ta Umman üzerinden mektuba cevabını ilettiğini açıklamıştı.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını açıklamış ve aracılar üzerinden dolaylı görüşmelere hazır olduklarını kaydetmişti. Erakçi, müzakereleri Trump'ın talebinin aksine yalnızca nükleer konuda yapacaklarını ve ülkesinin savunma kapasitesi konusunun müzakereye kapalı olduğunu belirtmişti.

        Trump, ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidinde bulunmuştu.

        İran lideri Hamaney de Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini bildirmişti.

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