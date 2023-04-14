Pentagon'dan sızan belgeler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in kemoterapi gördüğüne dair bir iddia da yer alıyor.

ABD ve İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, "çok gizli" olarak tanımlanan belgelerde, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev'in, Putin tedavi görürken kendisine "suikast" yapacağı yönünde iddialar var.

İddialara göre Gerasimov ve Patrushev, Putin tedavi görürken "kasten" savaşı kaybetmeye yönelik planlar yaptı.