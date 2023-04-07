Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Pentagon, sosyal medyaya düşen 'gizli' ibareli Rusya-Ukrayna Savaşı belgelerini soruşturuyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın arması bulunan ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin bilgiler içeren 'gizli' ibareli belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasına yönelik inceleme başlattıklarını açıkladı.

Pentagon, sosyal medyaya düşen 'gizli' ibareli Rusya-Ukrayna Savaşı belgelerini soruşturuyor
AA

ABD ve NATO'ya ait olduğu iddia edilen, ABD Genelkurmay Başkanlığının arması basılı Ukrayna Savaşı'na ilişkin belgeler, Twitter ve Telegram platformlarında paylaşıldı.

Konuya ilişkin Anadolu Ajansına açıklama yapan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrine Singh, "Sosyal medyadaki paylaşımlardan haberdarız ve Bakanlık konuyu inceliyor." ifadesini kullandı.

Singh, belgelerin ve içeriklerin gerçek olup olmadığını belirtmedi.

EĞİTİM VE YARDIM TAKVİMLERİ

Belgeler, savaşın seyrine göre analizlerin yanı sıra ülkeler tarafından verilen yardımlar ve bu yardımların sahaya ulaşma takvimlerine kadar birçok detay içeriyor.

Belgeler spesifik zaman ve mekan detaylarını içeren savaş planlarını göstermiyor. Ukrayna ordusunun gelecek haftalardaki ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler içeriyor.

"Gizli" ibareli belgelerde, top ve roket sistemlerinin ortalama mühimmat tüketimini de içeren bilgiler yer alırken bu bilgilerin, Rus istihbaratınca kullanılabileceği düşünülüyor.

Ukrayna askeri birimlerini, ekipmanlarını ve eğitimlerini listeleyen bir belgede şimdiye kadar 12 Ukrayna tugayının hazırlandığı, bunlardan 9'unun ABD ve diğer NATO müttefikleri tarafından eğitildiği belirtiliyor.

Aynı belgede, söz konusu 9 tugaydan 6'sının 31 Mart'a kadar, geri kalanının 30 Nisan'a kadar hazır olacağı ve bu 9 tugay için 250 tank ile 350 mekanize araca ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

BAZI İÇERİKLERİN DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Belgelerin büyük ölçüde gerçek olduğu konuşulsa da bazı içeriklerin değiştirilmiş olabileceği de iddia ediliyor.

Amerikan medyasına değerlendirmelerde bulunan askeri analistler, belgelerde Ukrayna'nın asker kaybının fazla gösterildiği, Rusya'nın kaybının ise az gösterildiğini öne sürdü.

Sayfalardan birinde, 16 bin ile 17 bin 500 arasında Rus askerinin öldürüldüğü kaydedilirken, Ukrayna'nın kaybının en az 71 bin 500 olduğu görülüyor.

Ancak ABD kaynaklarında, Rusya'nın yaklaşık 200 bin ölü ve yaralısının olduğu, Ukrayna'nın ise kaybının 100 bin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biden, Rusya kaynaklı "ulusal acil durum"u uzatma kararı aldı
DÜNYA ABD'de 'ulusal acil durum' uzatıldı
Tunus’ta 3 ay içerisinde 27 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı
DÜNYA Tunus'ta son 3 ayda yakalanan düzensiz göçmen sayısı ...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla görüştü
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla görüştü
ABD'de bir kişi kamyonetini çalanı bulmak için AirTag kullandı, bulunca öldürdü
DÜNYA Kamyonetini çalanı bulmak için AirTag kullandı, ...
ABD'de sosyal medyaya sızan belgeler kriz çıkardı
DÜNYA ABD'de sosyal medyaya sızan belgeler kriz çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ...
Web sitelerinde karşımıza çıkan 'çerez politikası' ne anlama geliyor? İşte cevabı
DÜNYA "Çerezleri kabul et" ne anlama geliyor?
Google'dan büyük hamle! Google arama motoruna yapay zekayı dahil edecek
DÜNYA Google'dan büyük bir hamle geliyor
Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış! İşte birden fazla adı olan 12 ünlü marka!
DÜNYA Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış!
6 yıldır elektronik sigara içen 19 yaşındaki çocuğun ciğerleri dört kez çöktü
DÜNYA E-sigara yüzünden dört kez akciğeri çöktü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.