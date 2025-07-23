Pera Müzesi'nde 'Yaz Tatili Atölyeleri'

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, yaz tatilinde çocukları sanat, kültür ve eğlenceyle dolu Yaz Tatili Atölyeleri ile buluşturuyor. Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans ve Sıradışı Minas sergilerinden ilhamla hazırlanan ve 22 – 31 Temmuz arasında düzenlenecek atölye programı, çocukların sanat eserleriyle etkileşim kurabilecekleri rehberli turların ardından farklı malzemelerle özgün üretimler yapabilecekleri bir yaratıcılık alanı sağlıyor. Eva kâğıtlarından kelebek tuvallere, mika tabaklardan üç boyutlu diorama sahnelerine kadar birçok farklı malzeme içeren program, çocukların hayal gücünü ve ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

.png Programda 4-6, 7-12 ve 9-12 yaş gruplarına yönelik toplam sekiz farklı atölye yer alıyor. Sergilerdeki karakterler, desenler ve anlatılarla bağlantı kuran bu atölyeler; tasarım, hikâye anlatıcılığı, canlandırma ve oyun gibi çeşitli yöntemlerle zenginleşiyor. 4-6 yaş grubuna yönelik “Masaldan Maskeye” atölyesinde çocuklar, Dzama’nın masalsı evreninden esinle hayvan maskeleri tasarlıyor. “Kanatlı Düşler” atölyesi ise kelebek figürlerinden yola çıkarak kelebek şeklindeki tuvallerin özgün biçimde renklendirilmesine odaklanıyor. “Piyonlar Ülkesinin Sakinleri” atölyesinde Dzama’nın satranç taşlarından esinlenen katılımcılar, büyük boyutlu piyon karakterler tasarlıyor.

7-12 yaş grubuna yönelik “Diorama: Küçük Kutuda Büyük Evren” atölyesinde çocuklar, hayal dünyalarını minyatür sahnelere dönüştürürken diorama sanatını keşfediyor. “Tabaklara Dökülen Hikâyeler” atölyesinde, Sıradışı Minassergisindeki hikâye tasvirli seramik tabaklardan ilhamla mika tabaklara çizim yaparken, dört evreli bir anlatım deneyimi ediniyorlar. Çocuk psikoterapisti Petek Halman Kara yürütücülüğünde gerçekleşen “Süper Kahramanlar Titanlara Karşı” atölyesi, interaktif hikâye anlatımıyla çocukların süper kahramanlar yaratarak ifade becerilerinin gelişmesine olanak tanıyor. “Ay Işığında Satranç Dansı” başlıklı ebeveyn-çocuk atölyesi ise Jeux Dramatiques tiyatro yöntemiyle çocukların ebeveynleriyle birlikte katıldığı, kostüm tasarımı ve doğaçlama oyun içeren özel bir müze deneyimi sunuyor.

9-12 yaş grubuna yönelik "Hayvanlı Harfler: Eğlenceli Yazı Tipi" başlıklı atölyede ise Minas Avramidis’in tasarladığı hayvan figürlü harflerden yola çıkılarak yaratıcı harf tasarımları yapılıyor. Pera Çocuk atölyeleri biletleri Biletix’ten temin edilebilir. ATÖLYE PROGRAMI PERA ÇOCUK (4-6 Yaş) Masaldan Maskeye (bilet, yüz yüze) 23 Temmuz Çarşamba, 10.30 30 Temmuz Çarşamba, 10.30 Kanatlı Düşler (bilet, yüz yüze) 24 Temmuz Perşembe, 10.30 REKLAM 29 Temmuz Salı, 10.30 Piyonlar Ülkesinin Sakinleri (bilet, yüz yüze) 25 Temmuz Cuma, 10.30 31 Temmuz Perşembe, 10.30 .png PERA ÇOCUK (7-12 Yaş) Diorama: Küçük Kutuda Büyük Evren (bilet, yüz yüze)