En yoğun meteor yağmurlarından biri olan Perseid'te, saatte 75-100 adet meteor gözlenebiliyor. Hatta TUG uzmanları tarafından her yıl hazırlanan Gök Olayları Yıllığı'nda,"Perseid yağmuru sırasında 'ateş topları' denilen gök taşlarını da görmek mümkün. Ateş topları daha büyük bir ışık patlaması şeklinde ve daha uzun süre gözlenebilen, ayrıca parlaklıkları eksi 3 kadire ulaşan parlak meteorlardır" ifadeleri yer alıyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman? İşte, detaylar...