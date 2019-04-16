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"DİLAN MÜTHİŞ BİR İSTİKBAL VAAD EDİYOR"

Savaş, "Dilan kendini çok çabuk geliştiren ve öğrenmeye açık bir kız. Müthiş bir istikbal vadediyor. Dilan bence çok iyi bir oyuncu olacak. Diziden ayrıldı ama biz sürekli görüşeceğiz. Anne-kız gibiyiz. Benim için çok iyi bir evlat ve işini severek yaptığı için ileride çok iyi bir oyuncu olacak" dedi.