Perihan Savaş'tan Meryem Uzerli'ye: Ne olursun şu diksiyonunu düzelt!

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un Sultan Ana'sı Perihan Savaş, samimi açıklamalarda bulundu. İlk olarak oyunculukta güzelliğin geçici olduğunun altını çizen Perihan Savaş, Meryem Uzerli hakkında, "Meryem Uzerli iyi bir oyuncu ama önce Türkçeyi öğrenmesi gerekiyor. Ne olursun şu diksiyonunu düzelt!" dedi