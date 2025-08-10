Perihan Savaş: Şimdi sen beni kolunda taşıyorsun
Perihan Savaş, torunu Fahri Efe Akkaş'ın 15'inci yaş gününü duygusal bir mesaj ile kutladı; "İlk göz ağrım, canımın içi kuzum... Sırtımda, kucağımda ilk adımlarında ben seni taşıdım şimdi sen beni kolunda taşıyorsun"
Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş'ın oğlu Fahri Efe Akkaş, 15'inci yaşına girdi.Perihan Savaş ve kızı Zübeyde Melek Akkaş
Zübeyde Melek Akkaş da oğlunun doğum gününü, eşi Volkan Akkaş ve Fahri Efe Akkaş ile olan fotoğrafını yayımlayıp "O artık 15 yaşında. Biz çocuk, sen bebe... Doğum günün kutlu olsun" notuyla kutladı.Volkan Akkaş, Fahri Efe Akkaş ve Zübeyde Melek Akkaş
Perihan Savaş da torunu Fahri Efe Akkaş ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.Perihan Savaş ve torunu Fahri Efe Akkaş
Perihan Savaş, ardından paylaşımına; "İlk göz ağrım, canımın içi kuzum... Sırtımda, kucağımda ilk adımlarında ben seni taşıdım şimdi sen beni kolunda taşıyorsun. Allah’ım seni korusun iyi ki doğdun birtanem" ifadelerini not düştü.
İbrahim Tatlıses de torununa "İyi ki doğdun Fahri Efe'm. Annen ile babana hayırlı bir evlat olman dileğimle... Annen gibi merhametli, baban gibi dağ olasın" sözleriyle seslendi.