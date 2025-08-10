Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Perihan Savaş'tan torunu Fahri Efe Akkaş'a: Ben seni sırtımda taşıdım şimdi sen beni kolunda taşıyorsun - Magazin haberleri

        Perihan Savaş: Şimdi sen beni kolunda taşıyorsun

        Perihan Savaş, torunu Fahri Efe Akkaş'ın 15'inci yaş gününü duygusal bir mesaj ile kutladı; "İlk göz ağrım, canımın içi kuzum... Sırtımda, kucağımda ilk adımlarında ben seni taşıdım şimdi sen beni kolunda taşıyorsun"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 10:13 Güncelleme: 10.08.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şimdi sen beni kolunda taşıyorsun"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş'ın oğlu Fahri Efe Akkaş, 15'inci yaşına girdi.

        Perihan Savaş ve kızı Zübeyde Melek Akkaş
        Perihan Savaş ve kızı Zübeyde Melek Akkaş

        Zübeyde Melek Akkaş da oğlunun doğum gününü, eşi Volkan Akkaş ve Fahri Efe Akkaş ile olan fotoğrafını yayımlayıp "O artık 15 yaşında. Biz çocuk, sen bebe... Doğum günün kutlu olsun" notuyla kutladı.

        Volkan Akkaş, Fahri Efe Akkaş ve Zübeyde Melek Akkaş
        Volkan Akkaş, Fahri Efe Akkaş ve Zübeyde Melek Akkaş
        REKLAM

        Perihan Savaş da torunu Fahri Efe Akkaş ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.

        Perihan Savaş ve torunu Fahri Efe Akkaş
        Perihan Savaş ve torunu Fahri Efe Akkaş

        Perihan Savaş, ardından paylaşımına; "İlk göz ağrım, canımın içi kuzum... Sırtımda, kucağımda ilk adımlarında ben seni taşıdım şimdi sen beni kolunda taşıyorsun. Allah’ım seni korusun iyi ki doğdun birtanem" ifadelerini not düştü.

        İbrahim Tatlıses de torununa "İyi ki doğdun Fahri Efe'm. Annen ile babana hayırlı bir evlat olman dileğimle... Annen gibi merhametli, baban gibi dağ olasın" sözleriyle seslendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #perihan savaş
        #Zübeyde Melek Akkaş
        #Fahri Efe Akkaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"