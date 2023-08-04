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        Haberler Gündem Perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülür mü?

        Perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülür mü?

        Perseid meteor yağmuru, Ağustos ayı itibariyle bir kez daha gündem olmuş durumda. Söz konusu yağmurlara ilişkin en çok; Perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve Türkiye'den de görülebilecek mi gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 15:28
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        2023 Perseid meteor yağmuru günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Dünya genelinde milyonlarca kişinin izlemek için can attığı Perseid (Perse) meteor yağmurları ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

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        PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

        Perseid meteor yağmuru 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. 12 Ağustos Cumartesi günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid meteor yağmuru başlaması bekleniyor.

        Gökyüzünde saat 01:00 itibarıyla ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.

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        METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENİYOR MU?

        Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde yağmur daha net görünür.

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        METEOR YAĞMURU NEDİR?

        Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır.

        Bağımsız, tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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