Perseid meteor yağmuru Türkiye'nin birçok ilinde ilgiyle izlendi En etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan 'perseid meteor yağmuru'nu izlemek isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı noktalarda bir araya geldi

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak da bilinen 'perseid meteor yağmuru'nu izlemek isteyen astronomi meraklıları birçok ilde bir araya geldi.

ANKARALILAR RASATHANEDE BULUŞTU

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi.

Ankara Üniversitesinin İncek'teki rasathanede düzenlediği etkinliğe, gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan yaklaşık 1000 katılımcı, havanın kararmasıyla teleskoplar önünde uzun sıra oluşturdu.

Akademisyenler ve astronomi öğrencileri eşliğinde kubbe binasındaki ve bahçedeki teleskoplarla Satürn gözlemi yapan astronomi meraklıları, daha sonra çıplak gözle görülebilen "Perseid meteor yağmuru"nu izledi.

REKLAM

Rasathane kampüsü içindeki müzeyi de ziyaret eden katılımcılar, bilimsel gözlemler sırasında kullanılmış gözlem araçlarını inceleme fırsatı buldu.

İÇ ANADOLU'NUN ZİRVESİNDE İZLEDİLER

"Perseid meteor yağmuru"nu izlemek isteyen astronomi meraklıları, İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te bir araya geldi.

Kayseri'de gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru"nu Erciyes Dağı'nda gözlemledi.

Erciyes AŞ ile Kayseri Bilim Merkezi tarafından 2 bin 650 metre yüksekliğindeki Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen etkinliğe, gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Gökyüzü meraklılarının gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme ve teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkanı bulduğu gecede Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden fotoğrafçılar Erciyes'te gökyüzü hadisesini astrofoto teknikleriyle ölümsüzleştirdi.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmurunda saatte ortalama 100 meteor kayması gözlemlendi.

REKLAM

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'te güzel bir akşamda montların giyildiğini ve binlerce kişinin meteor yağmurunu izlemek için bir araya geldiğini söyledi.

Erciyes'te her yıl meteor yağmuru izlenmesi için organizasyon yapıldığını anlatan Elcuman,"Perseid meteor yağmurunun bugün pik yaptığı günlerden biri. Gökyüzü çok güzel bugün. Çok açık. Saatte 60 ile 100 meteor görebileceğiz. Burada bilim merkezinden arkadaşlarımız, uzmanlarımız var. Onlar aynı zamanda astronomiyle ilgili bilgiler de veriyor. Çeşitli yarışmalar yapıyoruz. Onlara ödüller veriyoruz. Herkes şu an keyifli gözüküyor." dedi.

Yabancıların da Erciyes'e geldiğini vurgulayan Elcuman, Amerika’da yayın yapan ve astronomi camiasının takip ettiği dünyanın en popüler dergisi Astronomy Magazine yazarı Daniela Mata'nın da Erciyes'te olduğunu sözlerine ekledi.

YURDUN HER KÖŞESİNDE İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

"Perseid meteor yağmuru, Antalya, Çorum, Osmaniye, Edirne, Giresun, Erzurum gibi yurdun dört bir yanındaki kentlerde, gökyüzü tutkunları tarafından ilgiyle izlendi.