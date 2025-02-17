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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Persepolis: 0 - Al Nassr: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Persepolis: 0 - Al Nassr: 0 | MAÇ SONUCU

        İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran temsilcisi Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 21:42 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:42
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        Persepolis ile Al Nassr yenişemedi!
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        Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 8. hafta müsabakasında Persepolis ile Al Nassr karşı karşıya geldi.

        İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Stadı'nda oynanan maçta iki takım da gol atmayı başaramadı ve sahadan birer puanla ayrıldı.

        Persepolis'te Türk futbolcu Serdar Dursun, mücadelede 82 dakika forma giydi.

        Bu sonuçla 4. beraberliğini yaşayan Kartal yönetimindeki Persepolis, puanını 7'ye çıkardı. İkinci kez berabere kalan Al Nassr ise puanını 17'ye yükseltti.

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