Peru'da aşı skandalı sonuçlandı 0:00 / 0:00

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Çin’in Sinopharm aşısını ülkede klinik deneyler ve programlara başlamadan halka açık olmayacak şekilde alması nedeniyle kamu görevinden 10 yıl süreyle men edilen Vizcarra'nın kendisiyle birlikte eski görev arkadaşları Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti'nin sekiz yıl süreyle kamu görevleri sonlandırıldı.

Peru'nun eski Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete olayların ardından istifa etmişti.

Kamu görevinden men edilme oylaması sonucunda kongreden 86 kabul, 0 ret oyu çıktı. Pozisyonlarını aşılara erken ulaşmak için kullandıklarını reddeden üçlü, gönüllü olarak aşı programına katıldıklarını yinelerken, eski Cumhurbaşkanı Vizcarra, kendisi ve eşinin bir önceki yılın ekim ayında Sinopharm’ın gönüllü aşılanma programı kapsamında aşılandığını söyledi.

Peru'da Cayetano Heredia Üniversitesi'nin klinik testleri kapsamında aşı olduklarını söyleyen hükümet yetkilileri hile yapmak, yanlış beyanda bulunmaktan ve nüfuzu kötüye kullanmaktan suçlu bulundu.