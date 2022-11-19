"Pes" dedirten olay! Sattığı silahla öldürüldü! 0:00 / 0:00

DHA

Kahramanmaraş'taki İsmetpaşa Mahallesi'nde 15 Eylül'de, Murat Dörtbıyık (47) ile iş yerinde para meselesi yüzünden husumetli olduğu Harun Azkara (37) arasında tartışma çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI DHA'da yer alan habere göre tartışma kavgaya dönüştü ve iş yeri dışında Mustafa Dörtbıyık, tabancasıyla Harun Azkara'ya peş peşe ateş edip kaçtı. Yaralanan Azkara, götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI Polis tarafından yakalanan Mustafa Dörtbıyık, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"SALDIRIP HAKARET ETTİ" SAVUNMASI Olayla ilgili soruşturmada, Mustafa Dörtbıyık hakkında, 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Mustafa Dörtbıyık'ın ifadelerine de yer verildi. Pişman olduğunu ve Harun Azkara'nın kendisine saldırarak hakaret ettiğini öne süren Dörtbıyık, "Beladan kaçmak için dükkan dışarısına çıktım, arkadan gelip dışarıda da bana saldırdı.

"SİLAHI 1.5 AY ÖNCE 6 BİN LİRAYA ALDIM" Ben, onun yanında da silah olduğunu düşündüğüm için silahımı çekip Harun'a ateş ettim. Zaten dışarıda da kavga ederken Harun elini beline attı. Her ne kadar Harun'un üzerinden silah çıkmadıysa da muhtemelen arkadaşları silahı saklamıştır. Emniyete teslim ettiğim silahla Harun'u vurdum. Bu silahı da Harun'dan 1.5 ay kadar önce 6 bin liraya aldım" dedi.