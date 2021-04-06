İstismar davası adliyeyi karıştırdı! 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, edinilen bilgiye göre 2015 yılında bir oto galeri işleten İ.B. isimli kişi, iddiaya göre yanında çalışan H.O.’nun kızı B.A.’yı 9 yaşından 13 yaşına kadar taciz etti. Yaşanan istismar olaylarının ardından B.A. ve annesi H.O. polis merkezine giderek İ.B.’den şikayetçi oldu.

"DEFALARCA İSTİSMAR ETTİ"

İHA'da yer alan habere göre yaşanan olay sırasında H.O. ile ayrı olan B.A.'nın babası E.A. da galerici İ.B. hakkında şikayetçi oldu. Olayın ardından polis merkezinde ifade veren B.A., İ.B.’nin kendisini farklı tarihlerde defalarca taciz ettiğini ve bir gün gece saatlerinde evlerine gelip annesi ile birlikte uyuduğu yatakta kendisine istismarda bulunduğunu söyledi.

COVID OLDUĞUNU SÖYLEYİP DURUŞMAYA KATILMADI

Anne H.O. ise ifadesinde, kızının taciz edildiğini öğrendiği İ.B.’nin kendisini tehdit ettiği için şikayet etmekten korktuğunu söyledi. Olayın arından Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada İ.B.'nin yargılanmasına devam edildi. İ.B.'nin Covid olduğunu söyleyerek katılmadığı dava ileri bir tarihe ertelendi.

KAFEDE OTURUP AVUKATINI BEKLEDİ

Dava sonrasında Kocaeli Adliyesi’nin karşısında oturarak avukatını bekleyen sanık İ.B.’yi gören B.A.’nın babası ve ailesi, duruma tepki göstererek sanığın fotoğrafını çekmeye çalıştılar. Durumu görerek ailenin üzerine yürüyen sanık avukatı ve mağdurun babası E.A. arasında kavga çıktı.

KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olayı görenlerin ve polisin araya girmesi sonucu kavga büyümeden sona erdi. Kavganın ardından sanık İ.B. ve sanık avukatı olay yerinden ayrıldı.