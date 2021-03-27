Kaçak muayenehaneden cephanelik çıktı! 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre İstanbul Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir evde silah imalatı ve kaçak diş tedavisi yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, eve düzenlediği operasyonda, V.B.Y. (38) ve M.Ö.T.'yi (45) gözaltına aldı.

5 TABANCA VE 7 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda, diş muayenesinde kullanılan muayene masası, ekipman ve ilaçlar, 5 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 43 mermi, 58 adet icra yayı, 7 adet icra mili, 3 namlu, 3 tabanca sürgüsü, silah tamirinde kullanılan makine ve namlu açmak için kullanılan matkap ele geçti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan 2 kişi, 'Yasadışı silah ticareti' ve '1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna Muhalefet' suçlarından sorgulanarak adliyeye sevk edildi. V.B.Y. ve M.Ö. T adlı kişiler adli kontrol kararıyla serbest kaldı.