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HaberlerGündem3. SayfaCANİLİK! Son dakika... Maske takmayan kuryeyi böyle vurdu - VİDEO
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Maske takmayan kuryeyi vurdu!

İstanbul Fatih'teki bir iş hanında asansörde, çalışan ile yemek getiren kurye arasında yaşanan maske takma tartışması silahlı kavgayla sonuçlandı. Cadde üzerinde tekrar karşılaşan taraflardan biri silahla yaralanırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

CANİLİK! Son dakika... Maske takmayan kuryeyi böyle vurdu - VİDEO
Maske takmayan kuryeyi vurdu!
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DHA

İstanbul Fatih'te, önceki gün saat 16.00 sıralarında Gençtürk Caddesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lokantada kurye olarak çalışan bir kişi iş hanına yemek götürdü. Maskesiz şekilde içeri giren ve asansöre binen kurye ile işyeri çalışanı arasında maske yüzünden tartışma çıktı.

CADDEDE BİR DAHA KARŞILAŞTILAR

DHA'da yer alan habere göre kavgaya dönüşen tartışmayı çevredekiler müdahale ederek ayırdı. Bir süre sonra cadde üzerinde tekrar karşılaşan taraflar arasında yine kavga yaşandı. Kavgaya tarafların arkadaşları da karıştı. Silahını çeken bir kişi kuryeyi silahla vurarak yaraladı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan kurye döviz bürosunun içine kaçarken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olay yerine gelerek inceleme yaparken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan silahlı kavga anı saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayı anlatan bir görgü tanığı, "Aşağıda tartışmışlar. Orada onları barıştırmışlar.

Tekrardan gelmişler sonra silah sıkıp yaralamışlar. Ambulans götürdü yaralıyı iyi diye duyduk" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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