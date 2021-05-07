"Pes" dedirten olay! Şebeke lideri öğretmen!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaYAZIK! Son dakika: 4 ile düğmeye basıldı! Şebeke lideri öğretmen çıktı! - VİDEO HABER
ABONE OL

"Pes" dedirten olay! Şebeke lideri öğretmen!

Adana merkezli 4 ilde, silah üretimi yapıp, sattıkları tespit edilen, 27 Nisan'da polis operasyonuyla çökertilen şebekeyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen M.Ç.Y.'nin ilkokul öğretmeni olduğu, Hatay´daki atölyesinde kendisine getirilen malzemelerle silah üretimi yaptığı, pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesini fırsat bilip, daha fazla silah ürettiği belirlendi

YAZIK! Son dakika: 4 ile düğmeye basıldı! Şebeke lideri öğretmen çıktı! - VİDEO HABER
"Pes" dedirten olay! Şebeke lideri öğretmen!
0:00 / 0:00
DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişinin, kurdukları özel atölyelerde ürettikleri silahları il il dolaşıp, sattığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 6 ay boyunca şüphelileri takibe alan ekipler, 27 Nisan'da operasyon düzenledi.

4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

DHA'da yer alan habere göre Adana merkezli Hatay, Gaziantep ve Tokat´ta belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapan polis, çetenin liderleri M.Ç.Y., F.H. ve M.Ş., M.K., F.Ç. ile T.H.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

53 RUHSATSIZ TABANCA, 1800 MERMİ ELE GEÇTİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 53 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, piyade tüfekleri ile değişik çaplarda 1800 mermi ele geçirildi. Atölyedeki lazer cihazı ve namlu açmada kullanılan torna makinesine de el koyuldu.

"SİLAHI YOL KENARINDA BULDUK" DEDİLER

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde; silah ticareti yapmadıklarını, 53 silahı yol kenarında bulup, evlerine götürdüklerini öne sürdüğü öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç.Y., F.H., M.Ş. ile M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.Ç. ve T.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLİNCE DAHA ÇOK SİLAH ÜRETMİŞ

Operasyonun ardından şebekeyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen M.Ç.Y.´nin, ilkokul öğretmeni olduğu, kendisine getirilen parçalarla Hatay´daki atölyesinde tabanca üretimi yaptığı ve bu silahların satışında da etkin rol oynadığı öğrenildi. Ayrıca pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından M.Ç.Y.'nin daha fazla silah üretimi yaptığı da belirlendi.

SİLAHLARI ELDEN TESLİM ETMİŞLER

Şebekenin diğer lideri F.H.'nin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde akaryakıt istasyonu işlettiği ve silah kaçakçılığını finanse ettiği belirtildi. Gizliliğe dikkat ettiği belirtilen şebekenin, atölyelerinde ürettiği silahları elden teslim ettiği tespit edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eski Bakan Cemil Erhan yaşamını yitirdi
GÜNDEMEski Bakan Cemil Erhan yaşamını yitirdi
Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili tarihi MEB tarafından açıklandı!
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi tarihi
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs'ta yasak var mı?
GÜNDEM19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
ACI ÜSTÜNE ACI! Son dakika: Kızından sonra şimdi de torunu
GÜNDEMKızından sonra bir acı daha!
Bursa Cuma namazı saati 7 Mayıs 2021! Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün?
GÜNDEM2021 Ramazan Bayramı hangi gün?
MEZARLIKTA KAVGA! Son dakika: İşçiler biribirine girdi - VİDEO
GÜNDEMİşçiler mezarlıkta birbirine girdi! O anlar kamerada!
İzmir cuma namazı saati 7 Mayıs 2021! Diyanet İzmir cuma vakti
GÜNDEMİzmir cuma namazı saati kaçta?
Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? E-nabız Koronavirüs test sonucu öğrenmek için tıklayın
GÜNDEMCovid-19 test sonucu öğrenme