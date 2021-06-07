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HaberlerGündem3. Sayfa"PES" DEDİRTEN OLAY! Son dakika: Sırtına saplı bıçakla görüntülü konuştu! - Haberler
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Sırtına saplı bıçakla görüntülü konuştu!

Antalya'da, Soner B., sokakta 2 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Sırtına saplı bıçakla ambulans bekleyen Soner B., olay yerine gelen gazetecinin telefonuyla Almanya´daki ablasıyla görüntülü konuştu. Ambulansa alınan Soner B., hastaneye götürüldü. Polis, hayati tehlikesi bulunmayan Soner B.´yi bıçaklayan şüphelileri arıyor

Sırtına saplı bıçakla görüntülü konuştu!
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DHA

Antalya'da, bugün saat 10.30 sıralarında, Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı'nda insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Soner B.'nin yanına gelen 2 kişi, iddiaya göre, bir hafta önce aldığı uyuşturucu maddenin parasını istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Soner B.´yi sırtından bıçaklayan şüpheliler, "Sen bunu hak ettin" diye bağırıp, kaçtı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMAK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre Soner B., sırtına saplanan bıçakla, yolun karşısındaki fırına giderek, yardım istedi.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, acı içinde kıvranan Soner B., olay yerine gelen muhabire ise telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi.

ALMANYA'DAKİ ABLASINI ARADI

Soner B., muhabirin cep telefonundan, Almanya´daki ablasıyla görüntülü görüştü. Ablasına, Almanca konuşarak, sırtından bıçaklandığını söyleyen Soner B.´ye, bir yandan da adrese gelen sağlık görevlileri müdahale etti.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, Soner B.'nin sırtındaki bıçağı çıkartıp, açık yaraya müdahale etti. Ambulansa alınan Soner B., hastaneye götürüldü. Polis, hayati tehlikesi bulunmayan Soner B.´yi bıçaklayan şüphelileri arıyor.

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