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HaberlerGündem3. Sayfa"PES" DEDİRTEN OLAY! Son dakika... Üzerine 2 ton demir düştü! Sonrası inanılmaz!
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Üzerine 2 ton demir düştü! Sonrası inanılmaz!

Elazığ'da üzerine 2 ton demir kalıp düşen ve kaldırıldığı hastane 3 ameliyat geçiren, bir kez kalbi duran ve bağırsaklarının bir bölümü alınmak zorunda kalan 23 yaşındaki Osman Daşdemir, yeniden hayata tutundu

Üzerine 2 ton demir düştü! Sonrası inanılmaz!
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İHA

Elazığ'da alınan bilgiye göre, Ağrı’dan Elazığ’a gelen ve şantiyede çalışan Osman Daşdemir’in (23) üzerine 2 ton ağırlığındaki demir kalıp düştü. Ağır yaralanan Osman Daşdemir, ambulansla Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alınan Daşdemir’in karaciğer, böbrek ve dalak yaralanmaları ile bağırsaklarında ezilme mevcut olduğu saptandı.

BİR KEZ KALBİ DE DURDU

İHA'da yer alan habere göre ayrıca hipovolemik şoka giren Daşdemir’in, 20 gün kaldığı yoğun bakım ünitesinde bir kez kalbi durdu. 3 kez ameliyat geçiren, ince ve kalın bağırsaklarının bir kısmı gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla alınan Daşdemir, hayata yeniden tutundu. Daşdemir, yoğun bakımdan servise çıkarken, kısa sürede taburcu edilmesinin de planlandığı aktarıldı.

"2 TON AĞIRLIĞINDA KALIP ÜZERİME DÜŞTÜ"

Üzerine düşen 2 ton ağırlığındaki demir kalıptan sonra bilinç kaybı yaşadığını ve sonrasını hatırlamadığını dile getiren Osman Daşdemir, “Buraya inşaatta çalışmak için geldim. İnşaatta çalıştığım süre zarfında yaklaşık 2 ton ağırlığında demir kalıp üstüme düştü. Olayı da tam olarak hatırlamıyorum, bilinç kaybı yaşıyordum.

"20 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDIM"

Yaklaşık 20 gün yoğun bakımda kaldım ve sonrasında servise çıkardılar. Kaç defa kalbim durmuş, Allah istemediği sürece hiçbir hayvanın, insanın ve hiçbir canlının asla ve asla yaşamı bitmez. Hocalarımız, ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Bir insan işine sevgi, saygı, huzur ve mutluluğu eklediği zaman, o işe daha çok odaklanır. Hocalarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

"3 AMELİYAT OLDU, BAĞIRSAKLARI ALINDI"

Hasta ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. İsmail Demirel, “Hastamız çalıştığı iş yerinde yaklaşık 2 ton ağırlığında bir demir pedlerinin üzerine düşmesi sonucu hastanemize getirildi. Geldiği gibi hiç zaman kaybetmeden Osman direkt ameliyathane ünitesine alınarak genel cerrahi tarafından ameliyat edildi. Osman’da meydana gelen patolojilerin hepsi, onun yaşamını tehdit eden bir düzeydeydi. Karaciğer, böbrek ve dalak yaralanmaları ile bağırsaklarında ezilme mevcuttu. Gerek ince gerekse kalın bağırsağın bir bölümü ameliyat esnasında alındı.

"KALBİ DURDU YENİDEN YAŞAMA DÖNDÜ"

Osman yattığı süre içerisinde yaklaşık üç defa ameliyat edildi. Bu yaralanmalardan sonra crush injury (ezilme biçiminde yaralanma) dediğimiz bir tablo gelişti ki bu böbrek yetmezliğine neden olan bir tabloydu. Osman yaklaşık 20 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Bu yoğun bakım sürecinde hipovolemik şoka bağlı olarak kardiyo formel ares (kalbin durması) olmuştu ama çok çabuk müdahale edilerek Osman yeniden bu süreçte yaşama döndü.

"İLERİKİ GÜNLERDE YÜRÜMEYE BAŞLAYACAK"

Ancak verilen destek tedavilerine cevap veren Osman’ı şu an ailesinin yanına çıkardık, klinikte yatıyor ve genel durumu iyi. İleri ki günlerde artık yürümeye de başlayacak. İnşallah, çok yakında bir zamanda sağ salim ve daha güzel günlerde ailesiyle beraber yaşamak üzere hastanemizden taburcu edilecek” diye konuştu.

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