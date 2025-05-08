Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Peskov'dan Ukrayna'ya ateşkes uyarısı | Dış Haberler

        Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Ukrayna'ya ateşkes uyarısı

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da 3 günlük ateşkes ilanıyla ilgili, "Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi mevzilerimize veya tesislerimize saldırmaya devam ederse gerekli karşılık verilecektir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 02:10 Güncelleme: 08.05.2025 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Peskov'dan Ukrayna'ya ateşkes uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Nisan’da yaptığı açıklamada, Zafer Günü dolayısıyla 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı aldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıkladı.

        DHA'nın haberine göre; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da 8 ila 10 Mayıs’ı kapsayan ateşkes ilanıyla ilgili, “Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi mevzilerimize veya tesislerimize saldırmaya devam ederse gerekli karşılık verilecektir” ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Ukrayna
        #Dmitriy Peskov
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sivas'ta akran zorbalığı!
        Sivas'ta akran zorbalığı!
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        Canlı yayında yıldırım düştü
        Canlı yayında yıldırım düştü
        Minguzzi cinayetinde dikkat çeken detay
        Minguzzi cinayetinde dikkat çeken detay
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır