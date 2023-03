Ünlü yönetmen Peter Werner'dan acı haber geldi. Aort damarının yırtılmasının ardından hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Werner'in kardiyak komplikasyon sonucu vefat ettiği belirtildi.

İLK FİLMİNİ 1971'DE ÇEKTİ

New York'ta doğan yönetmen, belgesel yapımcılığı üzerine lisans ve yüksek lisansını tamamlasının ardından 1971'de 'Hidden and Seeking' adlı ilk filmini çekmişti.

'In the Region of Ice' adlı kısa filmiyle 1976'da 'En İyi Kısa Film' dalında Oscar alan Werner, başarılı yapımlarıyla 4 kez Emmy Ödüllerine aday gösterilmişti.