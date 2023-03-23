'In the Region of Ice' adlı kısa filmiyle 1976'da 'En İyi Kısa Film' dalında Oscar alan Werner, başarılı yapımlarıyla 4 kez Emmy Ödüllerine aday gösterilmişti.

ROL ALDIĞI DİZİLERLE DE TANINIYORDU

Pete Werner, başrolünde Bruce Willis'in oynadığı 'Moonlighting' başta olmak üzere 'Proof', 'Bull', 'Grimm', 'Outsiders' ve 'Ice' gibi televizyon dizileriyle tanınıyordu.

Ünlü yönetmen aynı zamanda 36. ABD Başkanı Lyndon Baines Johnson'ın hayatını anlattığı 'LBJ: The Early Years' ve çok sayıda televizyon filmine de imza atmıştı.

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