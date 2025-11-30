Petra Nerede ve Hangi Ülkeye Bağlıdır?

Petra, Ürdün Krallığı sınırları içerisinde, ülkenin güneybatısında yer alır. Antik şehir, Ma’an vilayetinde konumlanmıştır. Ürdün’ün başkenti Amman’a yaklaşık 230 kilometre uzaklıkta bulunan Petra, Akabe Körfezi ve Suudi Arabistan sınırına yakın bir noktadadır. Bu konumu, Petra’yı tarih boyunca hem ticaret hem de stratejik savunma açısından önemli bir merkez hâline getirmiştir.

Coğrafi Konumu ve İklim Özellikleri

Petra, çöl iklimi etkisi altında olan dağlık ve vadi yapısına sahip bir bölgede bulunur. Şehrin yerleşim alanları özellikle Wadi Musa vadisi boyunca kayalara oyulmuştur. Yazlar oldukça sıcak ve kurak, kışlar ise ılıman ve zaman zaman yağışlı geçer. Bu iklim koşulları, antik dönemde su yönetimi ve yerleşim planlamasında önemli bir rol oynamıştır.

Tarihî ve Kültürel Önemi

Petra, Nabateanlar tarafından M.Ö. 4. yüzyılda kurulmuş, M.S. 1. yüzyılda ise zirveye ulaşmıştır. Şehir, Arap, Roma ve Helenistik etkileri bir araya getiren mimarisiyle dikkat çeker. Antik dönemde Petra, kervan ticaret yollarının merkezi olarak kullanılmıştır. Kayalara oyulmuş tapınaklar, mezarlar, amfitiyatrolar ve su kanalları, şehirdeki mühendislik ve mimarlık becerisini ortaya koyar. En bilinen yapılar arasında Hazine (Al-Khazneh) ve Manastır (Ad-Deir) yer alır.