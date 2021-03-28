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HaberlerEnerji
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Petrol ithalatı ocakta yüzde 24.7 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 azalarak 2 milyon 654 bin 30 ton oldu.

Petrol ithalatı ocakta yüzde 24.7 azaldı
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2021 Ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı, yüzde 31,6 azalarak 1 milyon 834 bin 681 tona düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve ekonomik yavaşlama, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ham petrol ve petrol ürünleri talebini olumsuz etkileyerek ithalatın düşüşünde etkili oldu.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 1,6 düşüşle 655 bin 860 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Bu dönemde en fazla petrol ithalatı 688 bin 866 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 604 bin 496 tonla Irak ve 289 bin 589 tonla Kazakistan izledi.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 azalarak 2 milyon 654 bin 30 ton oldu.

Bu dönemde benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalışla 155 bin 615 ton, motorin satışları da yüzde 5 düşüşle 1 milyon 694 bin 93 tona geriledi. Toplam petrol ürünleri satışları ise söz konusu dönemde yüzde 8 azalışla 1 milyon 963 bin 135 ton olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT DA DÜŞTÜ

Havacılık yakıtları ihracatı aynı dönemde yüzde 67 azalarak 145 bin 414 tona düştü. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.

Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 36,4 düşüşle 39 bin 430 ton olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 3,2 azalışla 263 bin 209 tona, benzin türleri ihracatı yüzde 52,2 azalışla 123 bin 416 tona geriledi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 36 azaldı ve 727 bin 133 ton olarak hesaplandı.

Motorin türleri üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 düşüşle 1 milyon 189 bin 63 ton olurken, benzin türleri üretimi yüzde 34,7 azalarak 270 bin 395 tona geriledi.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 63,3 düşüşle 191 bin 897 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 1,2 azalarak 18 bin 94 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 20,1 azalarak 2 milyon 300 bin 906 tona geriledi.

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