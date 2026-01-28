Bu yazımızda peynirli börek tarifi, peynirli börek malzemeleri, peynirli börek yapımı, peynirli börek yapılışı ve peynirli börek nasıl yapılır sorularının yanıtlarını detaylı şekilde bulabilirsiniz. Peynirli börek, farklı peynir çeşitleriyle zenginleştirilebilen, iç harcı kişisel tercihlere göre şekillendirilebilen bir tariftir. Bu yönüyle hem klasik lezzetleri sevenlere hem de farklı tatlar denemek isteyenlere hitap eder.

Peynirli Börek Malzemeleri

Lezzetli bir peynirli börek yapımı için öncelikle doğru malzemeleri hazırlamak gerekir. İşte klasik fırın böreği için ihtiyaç duyulan peynirli börek malzemeleri;

- 3 adet yufka

- 200–250 gram beyaz peynir

- Yarım demet maydanoz (İsteğe bağlı)

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı süt

- 1 adet yumurta (sarı üzerine, beyazı iç harca)

Bu temel malzemelerle yapılan peynirli börek, dengeli bir lezzet sunar. Dileyenler beyaz peyniri lor peyniri veya kaşar peyniri ile karıştırarak iç harcı zenginleştirebilir. Kullanılan peynirin tuz oranı, böreğin genel tadını doğrudan etkilediği için bu noktaya dikkat edilmesi önemlidir.

Peynirli Börek Tarifi

Peynirli börek tarifi, birkaç basit aşamadan oluşur. Doğru sıralamayla uygulandığında sonuç hem kıvamlı hem de lezzetli olur. İşte adım adım peynirli börek yapımı;

Öncelikle beyaz peyniri bir kaseye alın ve çatal yardımıyla ezin.

İnce ince doğradığınız maydanozu peynire ekleyin.

Yumurtanın beyazını da harca ilave ederek karıştırın.

Ayrı bir kapta süt ve sıvı yağı karıştırarak börek sosunu hazırlayın.

İlk yufkayı tezgâha serin ve üzerine sostan gezdirin.

İkinci yufkayı yerleştirip tekrar sos sürün.

Peynirli harcı yufkanın her yerine eşit şekilde dağıtın.

Son yufkayı da ekleyip kalan sosu üzerine dökün.

Böreği dilediğiniz şekilde kesin ve üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Bu adımlar, peynirli börek yapılışı için en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Fırında pişirme, böreğin hem içinin yumuşak hem de dışının çıtır olmasını sağlar. Peynirli Börek Nasıl Yapılır? Peynirli börek nasıl yapılır sorusu genellikle böreğin çıtırlığı ve iç harcının dengesiyle ilgilidir. Bu dengeyi sağlamak için bazı küçük püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Öncelikle yufkaların taze olması, böreğin dokusunu olumlu yönde etkiler. Ayrıca sosun yufkaya eşit şekilde dağıtılması, böreğin her katının aynı lezzette olmasını sağlar. İdeal bir peynirli börek yapımı için dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır; - Peynir çok sulu olmamalıdır.

- Sos miktarı yufkayı ıslatacak ama hamurlaştırmayacak kadar olmalıdır.

- Fırın önceden mutlaka ısıtılmalıdır.

- Börek fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirilmelidir. Bu detaylar, peynirli börek tarifinin daha başarılı sonuç vermesine yardımcı olur. Dinlenen börek, daha kolay dilimlenir ve iç harcı dağılmaz. Ayrıca klasik tarifin yanı sıra peynirli börek yapımı, farklı yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Örneğin;