Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Peynirli Börek Tarifi ve Yapılışı: Peynirli Börek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Peynirli Börek Tarifi ve Yapılışı: Peynirli Börek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan peynirli börek, hem kahvaltı sofralarında hem de çay saatlerinde sıkça tercih edilen lezzetler arasında yer alır. İncecik yufkaların arasına yerleştirilen peynirli harçla hazırlanan bu börek, pratik yapımı ve doyurucu yapısıyla öne çıkar. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, ister fırında ister tavada yapılabilmesi sayesinde herkesin damak zevkine ve zamanına hitap eder.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 17:26 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Peynirli Börek Tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yazımızda peynirli börek tarifi, peynirli börek malzemeleri, peynirli börek yapımı, peynirli börek yapılışı ve peynirli börek nasıl yapılır sorularının yanıtlarını detaylı şekilde bulabilirsiniz. Peynirli börek, farklı peynir çeşitleriyle zenginleştirilebilen, iç harcı kişisel tercihlere göre şekillendirilebilen bir tariftir. Bu yönüyle hem klasik lezzetleri sevenlere hem de farklı tatlar denemek isteyenlere hitap eder.

        Peynirli Börek Malzemeleri

        Lezzetli bir peynirli börek yapımı için öncelikle doğru malzemeleri hazırlamak gerekir. İşte klasik fırın böreği için ihtiyaç duyulan peynirli börek malzemeleri;

        • - 3 adet yufka
        • - 200–250 gram beyaz peynir
        • - Yarım demet maydanoz (İsteğe bağlı)
        • - 1 çay bardağı sıvı yağ
        • - 1 çay bardağı süt
        • - 1 adet yumurta (sarı üzerine, beyazı iç harca)

        Bu temel malzemelerle yapılan peynirli börek, dengeli bir lezzet sunar. Dileyenler beyaz peyniri lor peyniri veya kaşar peyniri ile karıştırarak iç harcı zenginleştirebilir. Kullanılan peynirin tuz oranı, böreğin genel tadını doğrudan etkilediği için bu noktaya dikkat edilmesi önemlidir.

        Peynirli Börek Tarifi

        Peynirli börek tarifi, birkaç basit aşamadan oluşur. Doğru sıralamayla uygulandığında sonuç hem kıvamlı hem de lezzetli olur. İşte adım adım peynirli börek yapımı;

        • Öncelikle beyaz peyniri bir kaseye alın ve çatal yardımıyla ezin.
        • İnce ince doğradığınız maydanozu peynire ekleyin.
        • Yumurtanın beyazını da harca ilave ederek karıştırın.
        • Ayrı bir kapta süt ve sıvı yağı karıştırarak börek sosunu hazırlayın.
        • İlk yufkayı tezgâha serin ve üzerine sostan gezdirin.
        • İkinci yufkayı yerleştirip tekrar sos sürün.
        • Peynirli harcı yufkanın her yerine eşit şekilde dağıtın.
        • Son yufkayı da ekleyip kalan sosu üzerine dökün.
        • Böreği dilediğiniz şekilde kesin ve üzerine yumurta sarısı sürün.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

        Bu adımlar, peynirli börek yapılışı için en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Fırında pişirme, böreğin hem içinin yumuşak hem de dışının çıtır olmasını sağlar.

        Peynirli Börek Nasıl Yapılır?

        Peynirli börek nasıl yapılır sorusu genellikle böreğin çıtırlığı ve iç harcının dengesiyle ilgilidir. Bu dengeyi sağlamak için bazı küçük püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Öncelikle yufkaların taze olması, böreğin dokusunu olumlu yönde etkiler. Ayrıca sosun yufkaya eşit şekilde dağıtılması, böreğin her katının aynı lezzette olmasını sağlar. İdeal bir peynirli börek yapımı için dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır;

        • - Peynir çok sulu olmamalıdır.
        • - Sos miktarı yufkayı ıslatacak ama hamurlaştırmayacak kadar olmalıdır.
        • - Fırın önceden mutlaka ısıtılmalıdır.
        • - Börek fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirilmelidir.

        Bu detaylar, peynirli börek tarifinin daha başarılı sonuç vermesine yardımcı olur. Dinlenen börek, daha kolay dilimlenir ve iç harcı dağılmaz. Ayrıca klasik tarifin yanı sıra peynirli börek yapımı, farklı yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Örneğin;

        • - Tavada pişirerek daha hızlı bir börek hazırlanabilir.
        • - Kaşar peyniri eklenerek daha uzayan bir doku elde edilebilir.
        • - Çörek otu veya susam serpilerek aroma artırılabilir.

        Bu küçük dokunuşlar, peynirli börek yapılışı sırasında tarife farklılık katar ve sofraya çeşitlilik getirir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağcılar'da çekicinin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 yaralı

        Bağcılar'da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan çekici dehşet saçtı. Park halindeki 3 araca çarpan çekici, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde