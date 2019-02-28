PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2019 tarih ve 58 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu STRAHIL VENKOV POPOV'un, 23.02.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 24.02.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI VIP ÜST A, B, C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BURSASPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 22.02.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU A1-B1 TRİBÜN MARATON KIRMIZI M ve MARATON DOĞU C1-D1 TRİBÜN MARATON SARI M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 22.02.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT 107, 108, 109, SPOR TOTO KUZEY ÜST 408, 409, DOĞU ÜST 415 ve 416 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- AKHİSARSPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu RÜŞTÜ HANLI'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- GİRESUNSPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DAĞ A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- ABALI DENİZLİSPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan ABALI DENİZLİSPOR - OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN G, H, I, J ve KAPALI TRİBÜN ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- OSMANLISPOR FK'nın, 24.02.2019 tarihinde oynanan ABALI DENİZLİSPOR - OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü sporcusu AYBERK ALTAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübünün, 23.02.2019 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR - FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- FETHİYESPOR Kulübü idarecisi MURAT ÖZAVCI'nın, 23.02.2019 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR - FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 24.02.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş. - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - BAKSPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübünün, 23.02.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. - SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SAKARYASPOR A.Ş. teknik sorumlusu İSMAİL ERTEKİN'in, 24.02.2019 tarihinde oynanan NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü antrenörü AHMET GÜVEN PİRİSKENDER'in, 24.02.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü GÜRAY GENÇ'in, 23.02.2019 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR - SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- SARIYER Kulübünün, 23.02.2019 tarihinde oynanan SARIYER - EYÜPSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- MANİSASPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BLD. SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- KARBEL KARAKÖPRÜ BLD. SPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BLD. SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARBEL KARAKÖPRÜ BLD. SPOR Kulübü sporcusu EMRE TEKİN PINAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan KÖRFEZSPOR KULÜBÜ - SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- DÜZCESPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - ALİBEYKÖYSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954 SPOR - OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- KOCAELİSPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- PAYASSPOR Kulübü sporcusu CUMA ALİ ÜZÜM'ün, 24.02.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1.500.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PAYASSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN KORKMAZ'ın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1.500.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

35- CİZRESPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR - 1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- 1461 TRABZON Kulübü sporcusu AHMET EREN'in, 24.02.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR - 1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.'nin, 24.02.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. - HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ADEM EREN KABAK'ın, 24.02.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu VEDAT KARAKUŞ'un, 24.02.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu BARBAROS KILIÇ'ın, 24.02.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu SALİH POLATDEMİR'in, 24.02.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.