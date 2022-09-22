PFDK ceza yağdırdı

PFDK kararları açıklandı. Kararlara göre Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir, Fatih Karagümrük maçında rakip oyuncuya yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle 2 maçtan men edildi. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise Kasımpaşa müsabakasında hakemlere yönelik davranışı sebebiyle 1 resmi müsabakada takımının başında olamayacak. TFF internet sitesinden yayınlanan PFDK kararları şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.09.2022 tarih ve 11 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Sivasspor Kulübünün, 18.09.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 17.09.2022 tarihinde oynanan İstanbulspor -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 317 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Antalyaspor Kulübü sporcusu Soner Aydoğdu'nun, 17.09.2022 tarihinde oynanan Antalyaspor-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü sporcusu Shoya Nakajima'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor'un, 17.09.2022 tarihinde oynanan Antalyaspor-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 16.09.2022 tarihinde oynanan Galatasaray - Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY TRİBÜNÜ 120, DOĞU TRİBÜNÜ 114 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına

Trabzonspor'un, 18.09.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor -Gaziantep Futbol Kulübü Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 18.09.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan spor toto tribünü D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir sporcusu Mahmut Tekdemir'in, 18.09.2022 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Ümraniyespor Kulübü teknik sorumlusu Recep Uçar'ın, 17.09.2022 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."