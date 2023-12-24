PFDK'dan olaylı Bursaspor-Diyarbekirspor maçı sonrası 9 futbolcuya men cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Bursaspor-Diyarbekirspor maçının faturasını açıkladı. Bursasporlu 7 futbolcu ile Diyarbekirsporlu 2 futbolcu men cazasına çarptırıldı. Ayrıca Bursaspor'a 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

BURSASPOR Kulübünün, 20.12.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 56.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu OZAN İSMAİL KOÇ ’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu BİLAL GÜNEY ’in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu ÇAĞATAY YILMAZ ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle, çift sarı kart görmesinden dolayı yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu CANBERK YURDAKUL ’un, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu EREN TUNALI’ nın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu TALHA YAKIN ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu ERTUĞRUL KURTULUŞ’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA GENÇ hakkında, FDT’nin 85/4. ve 44. maddeleri uyarınca 23.12.2023 tarihinden itibaren idari tedbir konularak savunmasının istenmesine,

DİYARBEKİRSPOR A.Ş.’nin, 20.12.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. sporcusu SERHAT ENES ÇALIŞAN ’ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. sporcusu CEM ÇELİK ’in rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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