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Haberler Sağlık Pfizer’den BioNTech itirafı: "BionTech'in koronavirüs aşısı için ilk teklifini reddettik!"- Haberler
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Pfizer’den BioNTech itirafı!

Pfizer'in, Covid-19 aşısında ortaklık için BioNTech'in kurucuları olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'den gelen ilk teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. Pfizer'ın aşıdan sorumlu ismi Dr. Phil Dormitzer, bu durumu "SARS ya da MERS gibi Covid-19'un da kontrol altına alınacağını düşünmüştüm" diyerek açıkladı

Pfizer’den BioNTech itirafı:
Pfizer’den BioNTech itirafı!
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HABERTURK.COM

Pfizer'ın aşıdan sorumlu ismi Dr. Phil Dormitzer, "BioNTech'in koronavirüs aşısı için ilk teklifi reddettik" açıklamasında bulundu.

İngiliz Telegraph gazetesi, Pfizer ile BioNTech'in Covid-19 aşısını üretmek için kurduğu ortaklığın hikayesinin de anlatıldığı "Aşı" isimli kitabı haberleştirdi.

DORMITZER: COVID-19'UN DA KONTROL ALTINA ALINACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM

Gazete, raflarda yerini almak üzere olan kitap hakkında Dr. Özlem Şahin, Prof. Dr. Uğur Türeci ve Dr. Phil Dormitzer ile konuştu. Habere göre, BioNTech BioNTech kurucuları Türeci ve Şahin, aşı çalışmalarına başladıktan kısa süre sonra Ocak 2020'de Dormitzer'i aradı. Ancak olumsuz yanıt aldılar.

Dormitzer, gazeteye verdiği röportajda, bu durumu "SARS ya da MERS gibi Covid-19'un da kontrol altına alınacağını düşünmüştüm" diyerek açıkladı.

Prof. Dr. Şahin de, Pfizer ile aralarındaki görüşmeyi anlattı. Şahin, "Phil ile yaptığımız telefon konuşmasından sonra bir saniyeliğine düşündüm ve birkaç haftaya onu yeniden ararız dedim" ifadelerini kullandı.

BioNTech ve Pfizer, bu görüşmeden bir ay sonra aşı için ortaklık anlaşması imzaladı. BioNTech kurucuları, aşı geliştirmek için kendilerini harekete geçiren şeyi de anlattı.

Şahin, 24 Ocak 2020'de yayınlanan ve Covid-19'un insandan insana bulaştığını ortaya koyan bir makaleyi hatırlattı. Bu makalede bahsedilen asemptomatik bir kız çocuğu vakasının dikkatlerini çektiğini söyledi. "Virüsün çoktan kanser gibi metastaz yaptığını hesapladım. İlk aşamasında kanseri de görmezsiniz, ne olduğunu ancak sonra görürsünüz" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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