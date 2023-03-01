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Phaselis Antik Kenti tartışması! Phaselis'e Dokunma Hareketi ve Bakanlıktan açıklamalar

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan ve 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak korunan Phaselis Antik Kenti'nin iki koyunda, Kültür Bakanlığı'nın "Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi" projesi kapsamında çalışma başlatıldı. 14 Şubat'ta başlayan 85 bin metrekarelik alanı kapsayan çalışma tartışmalara konu oldu. Phaselis'e Dokunma Hareketi, ormanın zarar göreceği ve antik kentin değerlerinin yok olacağını savunarak, projeye bir an önce son verilmesini istedi. Kültür Bakanlığı'ndan da tartışmalara ilişkin açıklama yapıldı

Phaselis Antik Kenti tartışması! - Güncel haberler
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Antalya'nın Kemer ilçesinde "Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi" projesi kapsamında 85 bin metrekarelik tesis ve yapının inşasına başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan ihalenin sonuçlanmasının ardından 20 Şubat tarihinde iş makinelerinin görülmesiyle bölge halkının öğrendiği çalışma tartışmalara neden oldu.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Phaselis'e Dokunma Hareketi sözcüleri Sühan Özsan ve Erdal Elginöz, bölgedeki çalışmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Doğayla uyumsuzluğumuzun sonuçları altında ezildiğimiz bu günlerde, ne acıdır ki, daha çok sahip çıkmamız gereken yerlere de saldırıyor ve sorumsuzca her yeri betonlaştırmaya devam ediyoruz. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ve 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak korunan Phaselis Antik Kenti'nin iki el değmemiş koyunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi' projesi kapsamında açılan ihalenin sonuçlanmasını takiben 'Beach' ve günübirlik tesislerin inşaatına başlandı. Kültür Bakanlığı'nın bölgeyi ören yerine çevirme kararı ile geçen ocak ayında sessizce ihaleye açılan, sahillerde yapılacak işin tanımı 'halk plajı projesi' olduğu için tüm izinler kolaylıkla alınmış durumda.

2 AYRI PLAJ TESİSİNİN YAPILACAĞI GÖRÜLÜYOR

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Üstelik ihale dosyasında yer alan bilgiye göre 85 bin metrekare içinde tek bir plaj yapılacağı bilgisi olmasına rağmen, hali hazırda 2 ayrı plaj tesisisin yapılacağı görülüyor. Plaj tesisi, hem Bostanlık Koyu hem de Cennet Koyu (Alacasu) planlarında mevcut. Toplam metrekare de aynı şekilde muğlak, zira dosyadaki 85 bin metrekarelik alan, sadece Bostanlık Koyu arazisindeki parsellerin toplamına denk geliyor. Bedeli 47.737.500 TL +KDV olan ihale sözleşmesinde birden fazla foseptik çukuruna yetecek kadar malzeme bulunması, ileride artabilecek yapılaşma konusunda dikkat çekici.

Phaselis antik kentinin batı limanına bitişik Bostanlık Koyu ile kuzeydoğu kesiminde yer alan Cennet Koyu'nda (Alacasu) toplam 85 bin metrekarelik alanda günübirlik tesisler, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapı inşa edilecek.

"ALINAN İZİN SADECE YOLUN KIYIYA GÖRE DÜZENLENMESİNİ KAPSIYOR"

Fotoğraf: Phaselis'e Dokunma Hareketi
Fotoğraf: Phaselis'e Dokunma Hareketi

Kemer İlçesine bağlı Alacasu-Cennet Koyu ve Bostanlık Koyu'ndaki çalışmadan, bölge halkının 20 Şubat tarihinde iş makinelerini görmesiyle haberdar olduğu belirtilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Ateş yakmanın, çadır kurmanın dahi yasak olduğu ormana dozerler girerek büyük tahribat yarattı. Antalya Anıtlar Kurulu'ndan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan faaliyet izninde, söz konusu alana otopark, yönetim binası, su deposu, su ve elektrik altyapısı oluşturulması, geniş alanda yapılaşmanın başlatılması gibi çalışmaların izninin olduğu belgeler gösterilmiyor. Alınan izin, sadece yolun kıyıya göre düzenlenmesini kapsıyor. İş makineleri onlarca çam ağacını sökerken, içinde bir de manastır bulunan Milli Park içindeki sınırları belirleyen tarihi poligon taşları da yerlerinden kaldırıldı. İnşaatın şu an yoğun olarak sürdüğü Alacasu-Cennet Koyu'nu takiben Bostanlık Koyu'ndaki uygulamanın da başlayacağı bilgisine ulaşıldı.
Görünen o ki, bu proje ile halkın yürüyerek ulaşabildiği ve özgürce faydalanabildiği ücretsiz sahiller tarihe karışacak.

CARETTA CARETTA'LARIN ÜREME ALANLARI ZARAR GÖRECEK

Fotoğraf: Phaselis'e Dokunma Hareketi
Fotoğraf: Phaselis'e Dokunma Hareketi

Üstelik yapımı başlayan proje ile sadece ormanlık alanda zarar oluşmayacak. Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme alanı olan Bostanlık Sahili zarar görecek. Bin metreküpten fazla beton kullanılacağı iddia edilen projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap da kullanılacak. Bir kısmı tarım arazisi niteliğinde özel mülk olan arazinin tamamı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor.

Fotoğraf: Phaselis'e Dokunma Hareketi
Fotoğraf: Phaselis'e Dokunma Hareketi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özel bir firmaya 20 yıllığına kiralanan Cennet Koyu'ndaki yapılaşmaya karşı çıkarak, 'Birinci derece arkeolojik sitlerde de yapılaşma mümkün değil. Biz gerekli uyarıları da yapıyoruz şu anda' ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu proje için 'Kemer-Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi' başlığı ile ihaleye çıkıldı. 30 Ocak 2023 tarihinde sonuçlanan ihale İstanbul merkezli SA-FA Restorasyon Sanayi İnşaat Ticaret Ltd. Şti. firmasına verildi.

İNŞAATA BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİDİR

Phaselis Antik Kenti, 1. Derece Arkeolojik SİT alanı içerisinde yer alan ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamında olan, ülkemizin bakir ve halka açık plajlarına sahip bir ören yeridir. Dünyada antik şehrin içinden geçerek plaja ulaşabildiğiniz eşsiz bir konumdadır. Kendi kültür ve tabiat alanlarını kaybeden, bunlara hunharca saldıran insanlar maalesef çevrenin ve doğanın en acı yok oluşlarına da mahkûm oluyorlar. Yeni bir gelecek, artık betonların konuştuğu şehirler ve alanlar değil, tam tersine doğaya uyumlu insan yaşam alanlarının kurulmasıyla mümkündür. Yeniyi yaratmak ve geleceğimize sahip çıkmak ancak böyle mümkün olacaktır. 'Doğayı koruma' amaçlı yapıldığı iddia edilen ama hiçbir mazeretin kabul edilemeyeceği bu 1. Derece SİT alanı inşaatına bir an önce son verilmelidir."

"İZİN BELGESİ 15 KASIM 2022, İHALE SONUÇLANMASI 30 OCAK 2023"

Phaselis yakınında yaşayan Phaselis’e Dokunma Hareketi Sözcüsü Sühan Özsan, karşılaştığı çalışma ekibinin izin belgesini görmek istediğinde kendisine gösterilen belgenin 15 Kasım 2022 tarihli olduğunu belirtti. Özsan şunları söyledi:

"Oysa ki projenin ihale edilmesi ve sonuçlanması 30 Ocak 2023. Yani daha ihale sonuçlanmadan çok önce çalışmaya başlayıp bölgeye hafriyat kamyonu girebilecek şekilde yolu açmışlar. Antik kentin çevresinde yaşayanlar, alanı tarım arazisi olarak kullanıyor, aynı zamanda gözetliyor ve koruyor. Tabela çakmaktan bile imtina ediyorlar. Çevre halkının projeye şiddetli tepki göstereceği bilindiği için böyle sessiz sedasız başlandığını tahmin ediyoruz."

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tartışmalara ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Antalya Phaselis Antik Kenti'nin bulunduğu alan, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Phaselis Antik Kenti'nin tarihi ve doğal değerlerinin korunarak kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde sergilenebilmesi için söz konusu alanın kuzeyindeki Alacasu (Cennet) Koyu ile güneyindeki Bostanlık Koyu'nun 'Phaselis Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi" ile bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedeflenerek projeler hazırlanmış ve bu projeler Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13 Ekim 2022 tarih ve 14634 sayılı ve 15 Kasım 2022 tarih ve 14780 sayılı kararları ile uygun bulunmuştur.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararları ile uygun bulunan projelerin uygulanması işi Bakanlığımızca ihaleye çıkılmış, SA-FA Restorasyon Sanayi İnşaat Ticaret Ltd. Şti. firması işin yapımını üstlenmiş, 14 Şubat 2023 tarihinde sözleşme imzalanarak işin yapımına başlanmıştır.

Söz konusu çalışmalar, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda Bakanlığımız ile Müze ve Kazı Başkanlığı'nın denetiminde devam etmektedir. Doğaya veya tarihi eserlere herhangi bir şekilde zarar verme söz konusu değildir"

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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