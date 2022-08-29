Philippe Keny, Başakşehir'de

Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, bir dönem ismi Beşiktaş ile de anılan Philippe Keny'i kadrosuna kattı. Konuyla ilgili Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulübü'nde oynayan Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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