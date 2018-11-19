2012'de Hollanda’nın Rotterdam kentindeki bir müzede sergilenen aralarında Picasso, Monet ve Matisse'nin de resimlerinin buunduğu 7 eser 4 hırsız tarafından çalındı.

Gazetelerin 'Yüzyılın Soyugunu' dediği hırsızlık olayıyla ilgili 4 Romen tutuklandı. Ancak piyasa değerleri toplam 220 milyon Euro'yu bulan 6 eserden o ün bugündür haber alınamıyordu.

O dönemde tabloları çaldığı iddia edilen Radu Dogaru’nun annesi, oğluna karşı suçlamaların düşsün diye tabloları yaktığını açıklamıştı.

Romen kökenli Hollandalı yazar Mira Feticu 10 gün önce, "Picasso’dan tablosunun saklandığı yeri belirten talimatları içeren bir mektubu Rumence aldım” açıklamasını yaptı. Ve bir süre sonra Rumen polisi, Picasso’nun 800 bin euro değer biçilen tablosunu, ormanda toprağa gömülü olara bulduğunu duyurdu.

Harlequin Başı

Romanya’da Organize Suçlar Savcılığından yapılan açıklamaya göre Picasso'nun 'Harlequin Başı' tablosu hırsızlıkla suçlanan Dogaru’nun evine yaklaşık 15 km uzaklıkta, karla kaplı bölgenin kazılmasıyla plastikle sarılmış halde bulundu. Hollanda TV'ye konuşan küratör Peter van Beveren, “Tablonun özgünlüğüyle ilgili pek çok şüphe var” dedi.

Yapılan incelemelerde ormanda bulunan tablonun sahte olduğu ortaya çıktı! Sahte tablonun Belçika'nın Anvers kentinde bulunan Berlin Tiyatro Grubu'nun, perşembe günü ilk kez sahnelenecek olan "True Copy" (Gerçek Kopya) adlı oyunun tanıtımı için yapıldığı ve bir tanıtım çalışmasının parçası olduğu açıkladı.

Picasso

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