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        Haberler Dünyadan Pierce Brosnan'dan James Bond'a dönüş yanıtı: Neden ilgilenmeyeyim? - magazin haberleri

        Pierce Brosnan'dan James Bond'a dönüş yanıtı: Neden ilgilenmeyeyim?

        1995 ila 2002 arasında 4 filmde James Bond'u canlandıran Pierce Brosnan, bir teklif alması halinde James Bond rolüne dönmekle ilgileneceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:58
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        Yeniden 'Bond' olabilir
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        Daniel Craig'in 5 kez canlandırdığı rolü bırakmasının ardından 'James Bond'u kimin canlandıracağı konusu hâlâ merak konusu. Pek çok isme dair söylentiler çıkarken, Pierce Brosnan cephesinden şaşırtıcı bir yanıt geldi.

        71 yaşındaki eski 'James Bond', gelecekteki 'Bond' filmlerinde karakterin daha yaşlı bir versiyonunu canlandırabileceği fikrine sıcak baktığını belirtti.

        Pierce Brosnan, verdiği röportajda, 'Bond'a dönüş varsayımına dayanan soru sorulduğunda "Nasıl ilgilenmeyeyim?" yanıtını verdi.

        Ancak Pierce Brosnan, 'Bond'a geri dönüş ihtimalini 'oldukça romantik bir düşünce ve fikir' olarak değerlendirirken; "Aslında en iyisi, başka bir adama bırakmak. Taze kan gerek" diye ekledi.

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        İrlandalı oyuncu, 1995-2002 arasında 4 filmde 'James Bond'u canlandırdı: 'Altın Göz' (GoldenEye), 'Yarın Asla Ölmez' (Tomorrow Never Dies), 'Dünya Yetmez' (The World is Not Enough) ve 'Başka Gün Öl' (Die Another Day).

        'Bond'un geleceğ, 3 yıldan uzun süredir belirsizliğini koruyor. Daniel Craig, 2021'deki 'No Time to Die' filminin sona ermesinin ardından rolü bıraktı. İkonik rolü Craig'den devralacağı söylenenler arasında Leo Woodall, Idris Elba, Tom Hardy ve favori olduğu söylentileri yayılan Aaron-Taylor Johnson da dahil olmak üzere birçok oyuncu bulunuyor.

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        #Pierce Brosnan
        #james bon
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