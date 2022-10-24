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Pierria Henry Euroleague'e geri döndü

Fenerbahçe Beko'nun lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan Senegalli oyun kurucu Pierria Henry, NBA'de tutunamadı ve Baskonia formasıyla Avrupa'ya geri döndü

Pierria Henry Euroleague'e geri döndü
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Beko formasıyla tamamlayan Senegalli oyun kurucu Pierria Henry, NBA çıkış hakkını kullanarak yaz liginde Washington Wizards forması giydi. Henry, ardından kısa süreliğine Houston Rockets ile sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde Houston Rockets tarafından serbest bırakılan Pierria Henry, EuroLeague ekibi Baskonia ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Henry, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko ile Euroleague’de 7.8 sayı 4.1 asist ortalamaları ile oynadı.

Pierria Henry'nin Avrupa haklarını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko'nun oyuncunun transferinden gelir elde edeceği konuşuluyor.

İspanyol ekibi Baskonia ise Markus Howard, Darius Thompson ve Pierria Henry ile Euroleague'deki en güçlü kısa rotasyonlarından birini oluşturdu.

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