Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti - Güncel haberler

        Çorum'da piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan kadın hayatını kaybetti

        Anneler Günü'nde kahreden bir haber geldi. Çorum'da iki gün önce yaşanan olayda bir apartmanda piknik tüpü patladı. Patlamada eşi ile birlikte ağır yaralanan 63 yaşındaki Melek Öztemel, bugün hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre 10 Mayıs'ta bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinde piknik tüpünün patlaması sonucu Hacı Öztemel (65) ile eşi Melek Öztemel (63) ağır yaralandı.

        EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Melek Öztemel, tedavi altına alındığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Hacı Öztemel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melek Öztemel
        #haberler
        #çorum
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor