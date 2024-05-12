Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti

Çorum'da piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan kadın hayatını kaybetti
Anneler Günü'nde kahreden bir haber geldi. Çorum'da iki gün önce yaşanan olayda bir apartmanda piknik tüpü patladı. Patlamada eşi ile birlikte ağır yaralanan 63 yaşındaki Melek Öztemel, bugün hayatını kaybetti
Çorum'da apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre 10 Mayıs'ta bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinde piknik tüpünün patlaması sonucu Hacı Öztemel (65) ile eşi Melek Öztemel (63) ağır yaralandı.
EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Melek Öztemel, tedavi altına alındığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Hacı Öztemel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Fotoğraf: İHA