Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti

Çorum'da apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre 10 Mayıs'ta bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinde piknik tüpünün patlaması sonucu Hacı Öztemel (65) ile eşi Melek Öztemel (63) ağır yaralandı.

EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Melek Öztemel, tedavi altına alındığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Hacı Öztemel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.