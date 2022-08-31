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Haberler Gündem 3. Sayfa Piknikte acı olay! 2 kız kardeş balçığa battı
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Gümüşhane'de acı olay! Piknikte yürüyüşe çıkan 2 kız kardeş balçığa battı

Gümüşhane'de Çevrepınar Göleti etrafında yürüyüş yapan kız kardeşler balçığa battı. Anne kızlarından 18 yaşındaki Zeynep Sarı'yı kendi imkanlarıyla kurtarmayı başarırken, 15 yaşındaki Zehra Sarı için köylülerden yardım istedi. Anne ile köylülerin uzun çabaları sonucu balçıktan çıkarılan Zehra, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Piknikte acı olay! 2 kız kardeş balçığa battı
Piknikte acı olay! 2 kız kardeş balçığa battı
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İHA

Gümüşhane'de Çevrepınar Göleti etrafında ablasıyla yürüyüş yaptığı sırada balçığa batan 15 yaşındaki Zehra Sarı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı olay, saat 13.30'da Şiran ilçesindeki Çevrepınar Göleti'nde meydana geldi. Piknik yapmak için anneleriyle birlikte Çevrepınar Göleti kenarına gelen Zehra Sarı ve ablası Zeynep Sarı (18) gölet kenarında yürüyüş yaptıkları esnada balçığa battı.

ANNE KÖYLÜLERDEN YADIM İSTEDİ

Kızlarının balçığa battığını gören anne gölet kenarına giderek Zeynep Sarı'yı kendi imkanlarıyla kurtardı. Zehra Sarı'yı da kurtarmak için uğraş veren anne kızını balçıktan kurtarmakta başarısız olunca köylülerden yardım istedi.

Bölgeye gelen köylüler balçığa batmış halde bulunan Zehra Sarı'yı yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Zehra Sarı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Balçık içerisinde uzun süre nefessiz kaldığı ve bilincini kaybettiği belirlenen 15 yaşındaki Zehra Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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