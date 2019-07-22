Yakınları yardım istedi

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir’de oturan 70 yaşındaki Recep Karaman yakını H.K. ile birlikte önceki gün 12.00 sıralarında Kepsut ilçesi Duraklar ile Mehmetler Mahallesi arasındaki dere kenarına pikniğe gitti.

Pikniğin ardından 15.00 sıralarında Recep Karaman ayağında platin olması nedeniyle geldikleri aracın yanına çıkamayacağını, kendisinin Keçidere Mahallesine yürüyerek gidip orada araca bineceğini söyleyerek H.K.nın yanından ayrıldı. H.K. ve yakınları akşam 22.30’a kadar aradıkları Recep Karaman’a ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi

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DERE YATAĞINDA BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı İz Takip Köpek Timi, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin iz takip köpekleri ile Durak ve Mehmetler Mahallesi arasında kalan dere yatağında ve çevresinde yaptıkları aramada sabaha karşı 05. 00 sıralarında Recep Karaman kaybolduğu yerin 5 kilometre uzağında Hıdırlık mevkiinde dere kenarında bulundu. Karaman, sağlık muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.