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        Haberler Dünya Pilot ve 2 küçük kızı buzlu Alaska gölüne düşen uçağın kanadında hayatta kaldı | Dış Haberler

        Pilot ve 2 küçük kızı buzlu Alaska gölüne düşen uçağın kanadında hayatta kaldı

        ABD'nin Alaska eyaletinde bir pilot ve iki kızını taşıyan bir uçak buz tutmuş Tustumena Gölü'ne düştü. Pilot ve iki genç kızı, uçak düştükten ve kısmen buzlu Alaska gölüne gömüldükten sonra yaklaşık 12 saat boyunca, -20 derece sıcaklıkta uçağın kanadına sığınarak hayatta kalmayı başardı ve yardım ekibi tarafından bulunarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:50
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        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
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        Alaska'da mucize denebilecek bir olay sonucu, -20 derece sıcaklığında Alaska'daki donmuş bir göle düşen uçaktaki 3 kişilik bir aile 12 saatin sonunda bulunarak kurtarıldı.

        İhbarin gelmesinin ardından yaklaşık bir düzine pilot engebeli araziyi taramak üzere yola çıktı. Pilotlardan biri bir buzulun ucuna yakın Tustumena Gölü'ne doğru yöneldi ve enkaz olduğunu düşündüğü şeyi gördü.

        Enkaza dönen uçağın kanadına sığınan üç kişinin sağ olduğunu gören pilot, Alaska Ordusu Ulusal Muhafızları'nı çağırdı. Aile hastaneye kaldırıldı.

        "Hayattaydılar, tepki veriyorlardı ve hareket ediyorlardı" diyen Godes, kendisine el salladıklarını da sözlerine ekledi.

        Polisler daha önce pazar günü geç saatlerde bir Piper PA-12 Super Cruiser'ın kaybolduğuna dair bir ihbar aldıklarını söylemişlerdi. Şüpheli yerler olarak Homer'in doğusundaki Tustumena Gölü ve Kenai Dağları gösterilmişti.

        60 bin dönümlük göl, Alaska Balık ve Oyun Departmanı tarafından "ani tehlikeli rüzgarlarıyla ünlü" olarak tanımlanana bir bölge.

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