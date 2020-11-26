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Türk Telekom’un hayata geçirdiği ve Türkiye’de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan Pilot, bu yıl 8'inci dönemini tamamladı.

Bu dönemde programa dahil olan 8 girişimin mezuniyeti, çevrimiçi Pilot Demo Day etkinliğinde 25 Kasım’da gerçekleşti. Özellikle yapay zekâ, fintech, sağlık, büyük veri ve IoT alanlarına odaklanan girişimlerin her birine, 150 bin TL nakit desteği takdim edildi.

3 ay süren programın tamamlanmasıyla, mezun olan kripto para piyasaları için veri analizi ve alım-satım platformu CryptoIndexSeries, inme erken uyarı sistemi (İEUS) Hevi AI, bulut altyapıları için siber güvenlik çözümü PDAccess, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme ile kalite kontrol çözümü ProcessEye Studio, IoT proje geliştirme çözümü Qubitro, merkeziyetsiz kripto para borsası çözümü Resardis, suç gelirlerinin tespitini sağlayan güvenlik çözümü Sanction Scanner, görsel veri ve kamera görüntü anonimizasyon çözümü Syntonym, PİLOT Demo Day kapsamında sunumlarını girişimcilik ekosistemi ile paylaştılar.

'YATIRIMLAR ARTACAK'

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Bundan 7 sene önce ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek, sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak ve ekonomiye katkı sağlamak hedefi ile yola çıktık. Sektörün öncüsü olarak, tüm bilgi birikimimiz ve finansal desteğimizle, girişimleri hızlandırırken teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna ulaşmaya odaklandık" dedi.

Önal, bugüne kadar 73 girişimi mezun ettiklerini anlatarak, "Bunlardan 30’u yatırım alarak yenilikçi iş fikirlerini daha da büyüttü. Mezun olan girişimlerden sadece geçen yıl 350 kişiye istihdam sağlandı, 41 milyon lira ciro elde edildi. Türk Telekom olarak kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures üzerinden, Pilot mezunları da dâhil olmak üzere, 4 girişime yatırım yaptık. Pilot mezunu girişimlere toplamda 5 milyon TL’yi aşkın nakit desteği sağladık, yatırımlarımızı daha da artıracağız" dedi.