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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam PİLVAK TBMM’de görüşmeler yaptı - İş-Yaşam Haberleri

        PİLVAK TBMM’de görüşmeler yaptı

        Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı (PİLVAK), pilotların uluslararası görevlerde yaşadığı vize sorunlarını çözmek amacıyla hazırlanan kanun tasarısıyla ilgili TBMM'de görüşmeler yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 11:42 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:42
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        PİLVAK TBMM'de görüşmeler yaptı
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        Pilotların uluslararası görevlerde yaşadığı vize sorunlarını çözmek amacıyla, PİLVAK’ın girişimleri ile bir kanun tasarısı hazırlandı. PİLVAK, bu kanun tasarısını görüşmek ve siyasi partilerin desteğini almak için bu hafta başında CHP, AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ile havacılık sektöründe karşılaşılan önemli sorunlar ele alındı.

        Görüşmelerin merkezinde, pilotların uluslararası görevlerde yaşadığı vize sorunları yer aldı. Özellikle yurt dışında gerçekleşen eğitimler, simülatör faaliyetleri, uçak alımları ve çeşitli kurum içi ek görevlere katılımda karşılaşılan vize engellerinin, hem zaman kaybına hem de ciddi maliyetlere neden olduğu aktarıldı. Bununla birlikte, pilotlar meslek tanımlarının kanunlarda yer almaması ve bu alanda spesifik bir yasal düzenlemenin bulunmaması nedeniyle de ciddi sıkıntılar yaşandığı savunuldu. Bu durumun, mesleki risklerin göz ardı edilmesine ve sektör çalışanlarının yasal haklarının tam anlamıyla korunamamasına yol açtığı belirtildi. Milletvekillerine sunulan talepler doğrultusunda, belirli şartları sağlayan pilotlara hususi (yeşil) pasaport verilmesini öneren kanun teklifi üzerinde yoğunlaşıldı.

        PİLVAK'tan yapılan açıklamada, "Türk havacılık sektörünün gelişimini destekleyecek bu girişimlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Pilotlarımızın ve havacılık çalışanlarının daha etkin ve verimli bir çalışma ortamına kavuşması için çabalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

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