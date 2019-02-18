Pınar Altuğ: Yazı ailemle birlikte geçirmek istiyorum

Giriş: 18.02.2019 - 08:31 | Güncelleme:  

Pınar Altuğ ile kızı Su, bir eğlence merkezinin etkinlik alanının açılışına katıldı. Altuğ, etkinlik öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı

  • 1Pınar Altuğ: Yazı ailemle birlikte geçirmek istiyorum - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Bir eğlence merkezinin etkinlik alanının açılışına katılan Pınar Altuğ, "Su'dan ziyade lego aşığı olan benim. Buradaki oyunlar benim daha çok dikkatimi çekti" dedi. 

  • 2Pınar Altuğ: Yazı ailemle birlikte geçirmek istiyorum - Magazin haberleri
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    Mücevher işine yoğunlaştığını ve yeni koleksiyon hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Pınar Altuğ, "Mağaza açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hiç düşünmüyorum. Öyle bir durumda aileme yeterince vakit ayıramayacağımın farkındayım. Yazı ailemle birlikte geçirmek istiyorum" yanıtını verdi.

  • 3Pınar Altuğ: Yazı ailemle birlikte geçirmek istiyorum - Magazin haberleri
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  • 5Pınar Altuğ: Yazı ailemle birlikte geçirmek istiyorum - Magazin haberleri
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  • 8Pınar Altuğ: Yazı ailemle birlikte geçirmek istiyorum - Magazin haberleri
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  • 16Pınar Altuğ: Yazı ailemle birlikte geçirmek istiyorum - Magazin haberleri
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  • 17Pınar Altuğ: Yazı ailemle birlikte geçirmek istiyorum - Magazin haberleri
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  • 18Pınar Altuğ: Yazı ailemle birlikte geçirmek istiyorum - Magazin haberleri
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