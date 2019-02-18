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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Bir eğlence merkezinin etkinlik alanının açılışına katılan Pınar Altuğ, "Su'dan ziyade lego aşığı olan benim. Buradaki oyunlar benim daha çok dikkatimi çekti" dedi.