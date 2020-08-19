HABERTURK.COM

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi olan Pınar Gültekin'in (27),Cemal Metin Avcı (32) tarafından katledilmesiyle ilgili olarak ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, Muğla Adliyesi'ne başvuruda bulundu.

Epözdemir, hunharca işlenen cinayetle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Mağdur ailenin avukatı Epözdemir şunları söyledi:

"WHATSAPP MESAJLARINI SİLDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

"Bu cinayette en azından suç delillerinin saklanması, gizlenmesi, karartılması aşamasında yardım eden sıfatında başka aktörlerin olduğunu düşünüyoruz. Soğukkanlılığına bakılırsa bu cinayetin tek bir kişi tarafından işlendiğini söylemek hayatın doğal akışına aykırı. 'Para istedi' diyor

Kendisinden WhatsApp mesajları istendiğinde ise şüpheli silindiğini söylüyor. 'Önce bana bıçak çekti' diyor. Zanlının ifadesinde bir tek ak sakallı dede eksik. Ceza milimize edilmeye çalışılıyor. Sonra 'bir yumruk attım. Yere düştü, kan geldi panikledim, boğdum' diyor.

"ODUNLA OLMUYOR BENZİNLE YAKIYOR"

Olay yerinde bıçak yok. Sonra varilin içine alıyor; önce odunla sonra olmuyor benzinle yakıyor. Yan komşu diyor ki, 'ne yapıyorsun?' Lastiklerini yaktığını söylüyor. Benzinle yaktıktan sonra üzerine beton döküyor. Ardından da bir palet yardımıyla dereye atıyor. Vahşice bir cinayet ve planlanmış. Telefon baz istasyonu sinyali vermesin diye uzak bir yere gidilmiş. Telefon üçe ayrılıyor, hepsi başka bir yere bırakılmış. Organize ve senkronize bir faaliyet var.

Mağdur ailenin avukatı Rezzan Epözdemir.

"ÇİZDİĞİ PROFİL, TASARLAMA VE SOĞUKKANLILIK"

Şüphelinin çizdiği profil, tasarlama olgusu ve soğukkanlılığı da bu insanlık dışı cinayetin en azından işlendikten sonra tek bir kişi tarafından gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır. Soruşturmayla ilgili başvurumuz olmuştu. Kamera kayıtları incelenmesi, şüphelinin cinayet öncesi sonrası HTS kayıtlarının çıkartılması, kan numune incelemesinin yapılması.

"KEŞİF TALEBİMİZ REDDEDİLDİ"

Dosyada bir kısıtlama kararı var biz bunu aile bakımından olumlu buluyoruz. Ancak şüpheli ifadesinin, otopsi raporunu, jandarma ifadesi, tatbikat bilgilerini istedik. Bizim de tatbikat ve yer gösterme talebimiz vardı. Ancak olay günü keşif yapılmış bizim de orada olmamız gerekirdi. Cinayette kullanılan silahlar, olayda nasıl kullanıldığına dair keşif talebimiz reddedildi. Savcılık makamına güveniyoruz. Gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Biraz önce Sıddık bey ile konuştuk. Maktulenin babası kendisinin gerek Cumhurbaşkanımız gerekse Adalet Bakanımıza güvendiğini belirtmek isterim."