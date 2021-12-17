Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir şekilde Bruno Pinheiro ismi öne çıkmıştı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Portekizli hocayla her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılarda geri sayım başlarken Pinheiro'nun Estoril'in Famalicao ile bu gece oynayacağı maçın ardından kulübe veda edip yarın Beşiktaş için yola çıkması bekleniyor. Pinheiro, İstanbul'a gelmesi halinde Fenerbahçe derbisini de tribünden takip edecek.

BEŞİKTAŞ'I HEMEN KABUL ETTİ, 5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ GERİ ÇEVİRDİ

Beşiktaş'ın teklifini öğrenen Pinheiro'nun sunulan proje için heyecanlandığı ve kısa süre içinde olumlu dönüş yaptığı öğrenilirken ardından Estoril ile ayrılık için masaya oturdu. Yapılan görüşmede takımın başında kalması talep edilen ve 5 yıllık yeni sözleşme önerilen Pinheiro, kararının kesin olduğunu ifade ederek anlayış sağlanmasını istedi.

YENİ SEZON YENİ ANLAYIŞ

Beşiktaş - Pinheiro buluşmasının ana faktörü ise siyah-beyazlıların yeni sezonda yeni bir anlayışla hareket edecek olması. Birçok futbolcusuyla sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta yönetim transferde ince eleyip sık dokunacak. Altyapıdan da takviyelerle genç ve dinamik bir kadro kurulacak. Estoril'de düşük bütçe ile önemli işler yapan Pinheiro'nun Beşiktaş'ta da benzer bir senaryoyu hayata geçirmesi bekleniyor.

KARAVELİ KÖPRÜ OLACAK

Beşiktaş'ın şimdilik başında olan U19 antrenörü Önder Karaveli ise yeni dönemde yeni bir role bürünecek. Ekibi ile gelecek olan Pinheiro'ya A takım ve altyapı arasında köprü olacağı ifaden edilen Karaveli, gençlerin kazandırılması için çalışmalarını sürdürecek.