Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş'ta son karar Pinheiro! İmzaya geliyor

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için karar verildi. Siyah-beyazlı yönetim, Portekizli çalıştırıcı Bruno Pinheiro'yu takımın başına getiriyor. Kulübü Estoril ile sözleşmesini feshedecek olan Pinheiro'un derbinin ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Beşiktaş'ta son karar Pinheiro! İmzaya geliyor

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş'ta teknik direktör düğümü çözülüyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından çalışmalara başlayan siyah-beyazlılarda pek çok işim gündeme gelirken yabancıda Bruno Pinheiro, yerlide ise Şenol Güneş ismi öne çıkmıştı. Geçtiğimiz gün yapılan ve 5 saat süren yönetim kurulu toplantısında da geniş bir şekilde değerlendirildi.

Takımı Güneş'e emanet etmek istese de yönetimdeki fikir ayrılıkları sonrası başkan Çebi de Pinheiro'ya onay verirken Portekizli hoca kulübü Estroil ile sözleşme fesih görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe derbisine Önder Karaveli yönetiminde çıkacak olan Beşiktaş'ta Pinheiro'un hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kara Kartal, 45 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Burak Elmas'dan TFF'ye sert sözler: "Gideceksiniz!"
FUTBOL Burak Elmas'tan TFF'ye sert sözler!
Morutan tepkisi: "Neden oynamıyor bilmiyorum"
FUTBOL "Neden oynamıyor bilmiyorum!"
16 puan gerisinde kalan Galatasaray, Fatih Terim'siz kazanamıyor
FUTBOL 48 puan kayıp!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
FUTBOL Yeni hoca kim olacak?
Futbolcuların memleketleri - HABERLER
FUTBOL Bakın nereliymiş!
Valencia sevinci!
FUTBOL Valencia sevinci!
Galatasaray'da kaleci belirsizliği!
FUTBOL Gündem kaleci transferi
Portekiz - Türkiye karşılaşması Porto’da
FUTBOL Portekiz karşılaşması Porto’da
Beşiktaş taktik çalıştı
FUTBOL Beşiktaş taktik çalıştı
Sergio Agüero futbolu veda etti, gözyaşlarını tutamadı!
FUTBOL Veda etti, gözyaşlarını tutamadı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.